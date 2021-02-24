Merkez Bankası TL zorunlu karşılıkları artırdı

Merkez Bankası (TCMB), TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırdı. Para politikasında yeni bir sıkılaştırma adımı olan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurt dışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 3 olurken, 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 4, vadesi 6 aya kadar olanlar için yüzde 6 oldu.

Yurtdışı bankaların dahil olduğu mevduat ve katılım fonlarında ise zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar yüzde 8 olurken, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5,5 oldu. 3 yıldan uzun vadelilerde ise zorunlu karşılık oranları yüzde 3 olarak değiştirildi.

Değişiklikler 19 Şubat’tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Uzmanlar, kararı TL için pozitif olarak değerlendiriyor. Bankaların TL mevduat faizlerinde artışa gidebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir Türkiye rezerv azalışında dünya birincisi oldu