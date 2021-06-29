Meksika’da Merkez Bankası ve özel banka arasında kripto kavgası

Meksika Merkez Mankası, milyarder Ricardo Salinas Pliego’nun bankasının kripto paraları kabul etmeye hazırlandığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Meksika Merkez Bankası, Bitcoin gibi kripto para birimlerine dayalı ticaret veya finansal işlem yapılmasına izin verilmediğini söyledi.

PLİEGO’YA İSİMSİZ CEVAP

Açıklama, Banco Azteca’nın sahibi Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego’nun bankasının Bitcoin’i kabul etmeye hazırlandığını söyleyen twitinin ardından geldi. Yetkililerin açıklamasında Pliego’nun açıklamasına doğrudan atıfta bulunulmadı.

Meksika'nın en zenginlerinden biri olan milyarder yatırımcı Ricordo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca'nın bankacılık operasyonlarında Bitcoin kullanmaya başlayabileceğini açıklamıştı. Pliego dün Twitter’da, “Ben ve bankam Meksika'da Bitcoin'i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI UYARDI

Meksika Merkez Bankası Banxico, Meksika Maliye Bakanlığı ve ülkenin bankacılık işleyişini denetleyen kurumları tarafından yapılan ortak açıklamada kripto varlıklarla izinsiz işlem yapılmasının mevzuata aykırı olabileceği ve bunu yapan şirketin yaptırıma uğrayabileceği belirtildi.

Dün yapılan açıklamada, “Meksika’da sanal varlıklar yasal ödeme aracı veya para birimi değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, sanal varlıklar ile finansal sistem arasında sağlıklı bir mesafeyi korumak için Bitcoin, Ether, XRP gibi kripto para birimleri ile işlem yapılmasına izin vermediklerini hatırlattı.

RİSKLER HATIRLATILDI

Meksikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kripto para birimlerini bir değişim aracı veya bir yatırım olarak kullanmanın riskleri hakkında uyarılarda bulunuldu.

Bu ayın başlarında Güney Amerika ülkesi El Salvador’un, Bitcoin’i yasal para birimi haline getirmesinin ardından ünlü iş insanı Pliego’nun bu açıklamayı yapması, yatırımcılarda heyecan yaratmıştı. Meksikalı finans yetkililerinin bu hamlesi, kripto paraların günlük finansal işlemlerde kullanılmasının önünde uzun engeller olduğunu gösterdi.

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