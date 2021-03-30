Merkez Bankası’nda bir isim daha görevden alındı

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2020 yılı dönem kârının dağıtımı genel kurulda kabul edildi. Buna göre 2020 yılı karından 30.19 milyar lirayı Hazine’ye aktaracak olan TCMB, 2019 yılı karından ayrılan 5.58 milyar lira ihtiyat akçesini de hissedarlara dağıtacak.

Kâr dağıtımı hakkında bilgi sahibi bir kaynak, TCMB’nin 2020 yılı kârından Hazine’ye aktarılacak tutarın 30.19 milyar TL olduğunu söyledi. Kaynak ayrıca 2019 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamı olan 5.58 milyar liranın kara katılarak hissedarlara dağıtılacağını da kaydetti.

TCMB’nin 2020 dönem kârı 43 milyar lira olurken, vergi karşılığı sonrası kâr ise 34.5 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB’nin dönem kârı 2019 yılında 55.8 milyar lira, vergi karşılığı sonrası kârı 44.7 milyar lira olmuş; 39.1 milyar lira ise Hazine’ye aktarılmıştı.

PPK ÜYESİ ÖMER DUMAN GÖREVDEN ALINDI

Banka Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi.

Genel kurul toplantısında ayrıca Hazine’nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi idi. Banka Meclisi’nde Duman’ın yerine yine Hazine’nin önerisiyle Ertan Aydın seçildi. Aydın, Duman’ın görev süresinin bitimine kadar görev yapacak.

Ancak PPK üyeliği düşen Duman yerine Banka Meclisi’nden PPK’ya kimin seçileceği henüz belirlenmedi. Düzenlemeye göre Banka Meclisi’nden bir kişi PPK üyeliğine seçiliyor.

Bugün genel kurul toplantısından önce aynı zamanda PPK üyesi olan TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mustafa Duman atandı.

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