Merkez Bankası’ndan kredileri pahalandıracak karar

Merkez Bankası aldığı yeni kararla krediler için bankalara ödenen ücretlerin maliyetini de artırdı. Kararlarla birlikte bankalardan kredi almak biraz daha pahalı hale geldi. Böylece ucuz krediler yoluyla tüketiciyi borçlandırarak ekonomiyi canlandırma politikasından bir adım daha uzaklaşıldı.

YÜZDE 1.1'E YÜKSELDİ

MB, geçen yıl 10 Şubat'ta yayımladığı ‘Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği' bir yıl içinde 5'inci kez değiştirdi. Bankaların kredi müşterilerinden kredi tahsisi ve kredi kullandırımı için olmak üzere iki ayrı isim altında ücret almalarını sağlayan tebliğin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle ‘kredi kullandırım' ücreti yüzde 1'den yüzde 1.1'e yükseltildi. Yüzde 10 oranında arttırılan bu değişiklikle birlikte bankalar artık kredi kullandırdıkları müşterilerinden kredi tutarının yüzde 1.1'i oranında ücret tahsil edebilecek. Bu da 100 bin liralık kredide bin lira yerine bin 100 lira ücret alınabileceği anlamına geliyor. Tebliğin aynı maddesinde yer alan ve kredi limitinin on binde yirmi beşi olarak uygulanan kredi tahsis ücretinde ise değişiklik yapılmadı.

KREDİYİ ERKEN KAPATMAK MALİYETLİ

Yapılan düzenleme ile 1 Mart'tan itibaren kullandırılacak ticari krediler için erken ödeme talebi gelmesi halinde TL krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarında indirim yapılacak. İndirimle hesaplanan ve bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine kadar erken ödeme ücreti alınacak. 1 Mart'tan önce kullandırılmış ticari kredilerde ise 24 aya kadar olan vadelerde yüzde 1, 24 ayı aşan vadede yüzde 2'lik erken kapama ücreti aynen devam edecek.