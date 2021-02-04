Merkez Bankası’ndan ‘üretici fiyatlarında güçlü artış’ vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin ‘Aylık Fiyat Gelişmeleri’ değerlendirmesini yayımladı.

Merkez'in değerlendirmesinde giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürdüğü bildirildi.

Değerlendirme şu şekilde özetlendi:

“Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1,68 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,37 puan yükselişle yüzde 14,97 olarak gerçekleşmiştir. Döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etmiştir. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji grupları olmuştur.

Giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları yüksek seyrini sürdürmüştür.

Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler korunmuştur. Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde yükselmiştir.

Bu dönemde yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde gerilerken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düzeltmeyle düşüş kaydetmiştir. Diğer taraftan, çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının yansımalarıyla diğer gıda ürünlerinde enflasyon artmıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir.

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