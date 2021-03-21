Merkez Bankası’nın yeni başkanından ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alarak yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atamıştı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yazılı bir açıklama yaptı.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer veren Kavcıoğlu, yazılı açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967 Bayburt doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İngiltere Hastings College’ta İşletmecilik üzerine eğitim gören Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Halk Bankası AŞ’de sırasıyla İstanbul Bölge Koordinatörü, Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüten Şahap Kavcıoğlu, AKP’den 26. Dönem Bayburt Milletvekili seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu’nun ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi’ ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi’ adlı yayımlanmış 2 de kitabı bulunuyor..

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