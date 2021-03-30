Merkez’den Hazine’ye 30.19 milyar TL

Merkez Bankası’nın 2020 yılı dönem kârının dağıtımı genel kurulda kabul edildi. Oylama bankanın bugün gerçekleştirilen genel kurulunda yapıldı.

Kâr dağıtımı hakkında bilgi sahibi bir kaynak, TCMB’nin 2020 yılı kârından Hazine’ye aktarılacak tutarın 30.19 milyar TL olduğunu söyledi.

TCMB’nin 2020 dönem kârı 43 milyar lira olurken, vergi karşılığı sonrası kâr ise 34.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

TCMB’nin dönem kârı 2019 yılında 55.8 milyar lira, vergi karşılığı sonrası kârı 44.7 milyar lira olmuş; 39.1 milyar lira ise Hazine’ye aktarılmıştı. (Reuters)