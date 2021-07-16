Merkezi bütçe haziranda 25 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

*Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Haziran ayında 19,7 milyar TL açık vermiş iken 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar TL açık verdi.

*2020 yılı Haziran ayında 13,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Haziran ayında 15,6 milyar TL faiz dışı açık verildi.

*2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 109,5 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi 2021 yılının ilk yarısında 32,5 milyar TL açık verdi.

*2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 38,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılının ilk yarısında 58,3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

İlginizi Çekebilir Fed Başkanı'na senatör tavsiyesi: Türkiye gibi olmamıza izin vermeyin