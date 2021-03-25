Merkez’in metninde faiz artışı buharlaştı

Merkez Bankası (TCMB) bugün, 18 Mart’ta 200 baz puanlık faiz artışına karar verilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı.

TCMB, rutin olarak her PPK toplantısından bir hafta sonra PPK toplantı özetini yayımlıyor. Ancak geçen hafta faiz artışı yapılan toplantıdan iki gün sonra TCMB Başkanı Naci Ağbal Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınıp yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu atandığı için bu seferki metin merak konusu olmuştu.

Özet metinde, daha önceki metinlerin aksine, faiz artışı kararına ilişkin bilgi yer almaması dikkat çekti.

Metinde TCMB faiz artışına ilişkin “Kurul, söz konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” ifadesi yer aldı.

ÖNCEKİLER FARKLIYDI

Faiz artışına gidilen önceki toplantılarda PPK toplantı özeti metinlerde, faiz artışı kararlarına ilişkin net ifadeler yer alıyordu.

Örneğin, 24 Aralık 2020 tarihindeki PPK toplantısında TCMB, 200 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan PPK toplantı özeti metninde bu karara ilişkin net ifade yer almıştı. Bu metinde “politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmiştir” denilmişti.

Politika faizinin yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltildiği 19 Kasım 2020 tarihli toplantının 26 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan özetinde de “politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmiştir” ifadesi yer almıştı.

Politika faizinin yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltildiği 24 Eylül 2020 tarihli PPK toplantısının 31 Eylül’de yayımlanan özet metninde de “Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir.” cümlesine yer verilmişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan TCMB eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, PPK toplantı özetinde faiz artışına dair bir cümle olmamasının normal olmadığını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Naci Ağbal operasyonu öncesi 1.1 milyar dolar alınmış