Merkez’in rezervi erirken cepler doldu

Merkez Bankası'nın (MB) 128 milyar dolarlık döviz rezervini kaybettiği 2019-2020 yılları arasında bankayı yöneten ve denetleyen 16 üst düzey bürokrata toplam 24 milyon 843 bin lira brüt ücret ödendi. MB başkan, başkan yardımcıları, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri ile banka meclisi üyelerinden oluşan 12 tepe yöneticiye yüksek maaşlarının dışında ayrıca yüklü miktarda ek ücret ve kârdan pay verildi. MB'nin rezervlerini kaybedip eksiye düştüğü bu iki yıllık dönemde banka yöneticilerinin cepleri dolarken, yönetici ücretlerine enflasyonun çok üzerinde zamlar yapılması da dikkat çekti.

MB tepe yönetimi 7 kişilik banka meclisi, 7 kişilik PPK ve 5 kişilik yönetim komitesinden oluşuyor. 19 yönetici koltuğu bulunmakla birlikte başkan, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri aynı zamanda birden fazla yerde görev aldığı için fiilen üst düzey yönetici 12 kişiden oluşuyor. Ayrıca 4 de denetleme kurulu üyesi görev yapıyor. Yöneticilerin maaşları denetleme kurulu üyelerinden daha yüksek belirleniyor. MB'nin faaliyet raporuna göre, banka meclisi, PPK ve yönetim komitesi ile denetim kurulu üyelerine 2019 yılında 11 milyon 200 bin TL, 2020'de de 13 milyon 643 bin TL brüt ücret ödendi.

EK ÜCRET DE VAR

MB başkan ve başkan yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri Cumhurbaşkanı tarafından tespit ediliyor. Yönetim komitesi başkan ve üyelerine bu görevleri dolayısıyla aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydıyla ek ücret veriliyor ve bu ücreti banka meclisi belirliyor. Ayrıca banka yöneticileri ve personeline 2 aylık maaşı geçmemek üzere bir de kârdan pay veriliyor.

BAŞKAN MAAŞI 95 BİN Mi, 148 BİN TL Mİ?

2020 yılında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen 13 milyon 643 bin lira dikkate alındığında MB başkan ve yardımcılarına yıllık brüt ücret olarak yaklaşık 974 bin 500 lira ödeniyor. Bu da aylık 81 bin 208 liraya karşılık geliyor. İki maaş tutarındaki (yıllık 162 bin 416 TL) kâr payının 13 bin 534 lira olan aylık karşılığı da eklendiğinde aylık brüt ücret 94 bin 139 lirayı buluyor. 13.6 milyon liralık ücrete performans ödemesinin dahil olup olmadığı bilinmiyor. Bu ücretin dahil olmadığı var sayılarak yapılan hesaplamalar ise aylık 54 bin 139 liralık performans ücretiyle birlikte başkan ve yardımcılarının aylık ücretinin 148 bin 881 liraya kadar ulaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

ŞEFFAF DEĞİL

MB yöneticilerinin aylık maaş, ek ödeme ve kâr payı ödemeleri şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Sadece yıllık raporda 12 üst düzey yönetici ile 4 denetleme kuruluna ödenen brüt ücret tutarı ilan ediliyor. Bunun içinde 3'te 2 oranındaki performans için verilen ‘ek ücret' ile 2 aylık ücrete karşılık gelen kârdan payın dahil olup olmadığı açıklanmıyor.