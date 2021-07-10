Meyve ve sebzenin yarısı çöpe gidiyor

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, gelişmiş ülkelerde meyve ve sebzenin yüzde 50'ye yakınının hasat ve tüketim sürecinde kaybedildiğini söyledi. Özellikle yaş sebzenin pazara erişimi sırasında büyük kayıplar oluyor. Bu kayıplar da toprak ve su gibi giderek azalan sınırlı kaynaklarımızın kaybına neden oluyor” dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “2021 Uluslararası Meyve Sebze Yılı İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı” çevrimiçi olarak dün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Selışık, meyve-sebzedeki kaybın sera gazı sorununu da artırdığını vurgulayarak, “İklim değişikliği riskini iyi yönetmemiz gerekiyor. Kayıp ve israf önlenirse sera gazı salımı da azalır” dedi. Selışık, dünya gıda üretiminin yüzde 80'inin, meyve sebze üretiminin yüzde 50'sinin küçük işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, küçük üreticinin ürününü pazara ulaştırmada yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Bu sorunların sıkıntıların kooperatifler aracılığıyla giderilebileceğini belirtti.

ÜRETİM AZALACAK

Selışık, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yıl Türkiye'de sebze üretiminin geçen yıla göre yüzde 0.3 azalacağının tahmin edildiğini, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde yüzde 7.1 artış olacağının beklendiğini söyledi.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İNSANLARI AÇLIĞA İTİYOR

Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde her 1 dakikada 11 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Oxfam'ın “Açlık virüsü çoğalıyor” adlı raporunda, açlıktan ölen insan sayısının dakikada ortalama 7 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü geride bıraktığı belirtildi. İklim krizi ve Covid-19 salgınının küresel gıda fiyatlarında yüzde 40'lık bir artışa neden olduğu ifade edilen raporda, bunun da insanları açlık sınırına ittiği vurgulandı. Salgının başından bu yana küresel ölçekli askeri harcamaların 51 milyon dolar arttığı kaydedilen raporda, bu rakamın Birleşmiş Milletler'in açlıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu miktardan en az 6 kat daha fazla olduğu bildirildi.