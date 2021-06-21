MHP’li vekilden çiftçiyi kızdıracak Ziraat Bankası çıkışı

Ziraat Bankasının büyük firmalara çok büyük tutarlarda kredi verip zor durumdaki çiftçileri ihmal ettiği eleştirilerine MHP Milletvekili Mevlüt Karakaya'dan savunma geldi.

Aynı zamanda TBMM KİT Komisyonu Sözcüsü olan Karakaya, muhalefetin, “Ziraat Bankasının medya şirketleriyle, simit zincirleriyle, vergi cennetindeki şirketlerle ne işi olabilir? Asıl işi çiftçiye kredi vermek değil mi?” eleştirilerine yanıt verdi. Karakaya, “Ziraat bankası tabii ki çiftçi dostu olabilir. Ancak Ziraat Bankasını bir tarım bankası, bir çiftçi bankası olarak ifade etmek ve o şekilde sorgulamak da çok doğru değil” dedi.

BİZ DEDİK DİYE KREDİ ARTMAZ

TBMM KİT Komisyonunda yapılan görüşmelerde Karakaya, Ziraat Bankasının bütçeden aktarılan sübvansiyonlu kredileri çiftçiye dağıttığı için çiftçi bankası gibi bir bakış oluştuğuna işaret ederken, “Bana göre Ziraat Bankasının tarımla alakası, tarımsal sübvansiyonlu kredilerin onun üzerinden verilmesinden başka bir şey değil” dedi. Ziraat Bankası yönetiminin, eleştiri geliyor diye tarıma ve çiftçiye bundan sonra daha fazla kredi vermesinin mümkün olmadığını belirten Karakaya, “Bu komisyonda ben de ‘Çiftçiye niye daha fazla katkı vermiyorsunuz?' diye söyledim. Ancak biz bunları dedik diye, Ziraat üst yöneticilerinin bunları uygulayacağı yönünde bir şeye kapılmayalım. Bunlar siyaseten söylenen sözler. Tarımın finansmanını bir bütün olarak bizlerin ele alması lazım” dedi.

MEVDUATTAN VERSİN

Karakaya'nın Ziraat Bankası savunmasına tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, Ziraat Bankasının kurulduğu 1888 yılından bu yana tarıma ağırlık verdiğini, çiftçiye destek vermesini istemenin siyaset olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Yaşar, Ziraat'in bütçeden gelen sübvansiyonların yanı sıra topladığı mevduattan da çiftçiye kredi vermesi gerektiğini söyledi.

ARPALAR BİTTİ, BUĞDAY BELİRSİZ

Karakaya, kuraklık nedeniyle Ankara çevresindeki arpaların biçilecek halinin kalmadığını, buğdayın durumunun belirsiz olduğunu, bu nedenle çiftçilerin Ziraat Bankasından kredi borçlarının ertelenmesini beklediğini söyledi. Ancak kredi meselesine sadece Ziraat Bankası üzerinden bakılamayacağını, çiftçinin özel bankalardan da kredi kullandığını belirten Karakaya, “Olaya tarımın finansmanı, çiftçinin kredilendirilmesi biçiminde daha geniş şemsiyeden ele alır, bakarsak, belki daha faydalı şeyler üretebiliriz” dedi.

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