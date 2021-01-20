Migros’ta pay satışı

Migros’un ortaklarından özel sermaye fonu işletmecisi BC Partners, şirketin sermayesinin yüzde 11.8’ine karşılık gelen hisselerini hisse başına 44.15 lira fiyattan satmak için anlaştı.

Migros hisseleri ise bir süredir fiyatlarda baskı yaratan satışın gerçekleşmesinin ardından yüzde 3’ün üzerinde prim yaptı.

BC Partners’ın fonlarına ait olan Kenan Investments tarafından dün gece ve bu sabah yapılan açıklamalara göre 21.3 milyon lira nominal değerli Migros hisselerin değeri yaklaşık 941 milyon lira oldu.

26 OCAK’TA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Borsa dışında yapılacak ve 26 Ocak’ta tamamlanması beklenen satış için Goldman Sachs ile anlaşma yapıldı. Satış fiyatı ise dünkü kapanış fiyatına yüzde 5.5 iskontolu belirlendi.

Bir aracı kurum analisti BC Partners’ın kasım ayında hisse satışı için yetki verdiğini hatırlatarak, hissedarın çıkışıyla birlikte satışa konu olacak başka bir hisse kalmaması nedeniyle Migros üzerindeki baskının kalktığını ifade etti. (REUTERS)