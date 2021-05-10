Migros’ta siparişler TARO’ya emanet

Migros'tan konuyla ilgili açıklamaya göre TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkarıyor.

Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak hedefteki doğru ürünü işaret ediyor.

Robot üzerindeki QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün Migros çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkıda bulunacak olan TARO, çalışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak” dedi.

Migros'un ihtiyaçları doğrultusunda Asis Otomasyon'un tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO, online sipariş veren müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat daha hızlı ve hatasız şekilde topluyor.