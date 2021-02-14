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Millet bahçelerine milyonluk yatırım

AKP’li üç belediye, 2021’de millet bahçelerine 14 milyon 425 bin TL ödeyecek. TOKİ de bu yıl içinde yapacağı millet bahçeleri için yaklaşık 59 milyon TL’lik sözleşme imzaladı…

Deniz AYHAN
Güncellenme: 01:34, 14/02/2021
Haberler Ekonomi
Millet bahçelerine milyonluk yatırım

AKP'li belediyelerin 2021 bütçesinden millet bahçelerine ayırdıkları pay belli oldu. 2021 yılında AKP'li üç belediye millet bahçeleri için 14 milyon 425 bin TL ödeyecek. 60 bin nüfuslu AKP'li Hatay Altınözü Belediyesi, millet bahçesi için 2 milyon 460 bin liralık harcama yapacak. AKP'li Bolu Gerede Belediyesi'nin millet bahçesi ise 10 milyon 487 bin liraya mal olacak. Malatya'nın AKP'li Doğanşehir Belediyesi de millet bahçesi yapımı için 19 Ocak 2021'de sözleşme imzaladı ve 1 milyon 478 bin TL ödedi.

Kayseri: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için 100 milyon TL ödenmişti.

TOKİ de Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi'ne yapılacak millet bahçesi için 5 Şubat'ta 39 milyon 961 bin TL'lik sözleşme imzalandı. TOKİ'nin Antalya Cumali ve Merkez mahallelerine yapacağı millet bahçeleri inşaatı için de 18 milyon 661 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Pandemi döneminde sözleşmesi imzalanan bazı millet bahçeleri ise şöyle:

Bolu: TOKİ'nin yapacağı millet bahçesi için 28 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

KİM NE KADAR HARCIYOR

■ Osmaniye'nin MHP'li Kadirli Belediyesi, millet bahçesi için 25 Kasım 2020'de sözleşme imzalamıştı. Millet bahçesinin maliyeti 7 milyon 890 bin TL olarak belirlenmişti.
■ Amasya'nın AKP'li Taşova Belediyesi'nin 2 Kasım 2020'de sözleşmesini imzaladığı millet bahçesinin yalnızca 1. etabı için 2 milyon 188 bin TL ödendi.
■ AKP'li Amasya Suluova Belediyesi ise 9 Ekim 2020'de 4 milyon 88 bin TL'lik millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapım işi sözleşmesini imzaladı.

Yayınlanma Tarihi:05:30,