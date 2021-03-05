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Milletin enflasyonu TÜİK’i beşe katladı

İYİ Partili Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır, market ve pazarda enflasyonu ölçtüler. Şubatta fiyatların yüzde 0.91 değil yüzde 4.9 arttığını gördüler.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 01:32, 05/03/2021
HaberlerEkonomi
Milletin enflasyonu TÜİK’i beşe katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyonunu yüzde 0.91 olarak açıkladı. Mutfaklarda ise yangın var. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile birlikte market ve pazarda enflasyonu bir kez daha ölçtü. Dikbayır ve eşinin her ay düzenli olarak yaptığı alışverişte “milletin enflasyonu” yüzde 4.9 çıktı.

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28 Ocak'ta 4 kişilik bir ailenin haftalık market alışverişi 459 lira 65 kuruştu. Aynı ürünler 26 Şubat'ta 493 lira 53 kuruş tuttu. Kriz büyüdükçe alım gücü azalıyor…

MAAŞ YERİNDE SAYIYOR

28 Ocak'ta 4 kişilik bir ailenin bir haftalık market ihtiyaçlarına 459.65 TL ödeyen Dikbayır çifti, 26 Şubat 2021'de aynı alışveriş için 493.50 TL verdi. 28 Ocak'ta pazar alışverişi için 181.50 TL harcayan çift, 26 Şubat'ta aynı alışveriş için 179.30 TL ödedi. Dikbayır'ın ocak ayı alışverişi toplam 641.15 TL tutarken, şubat ayı alışverişi ise 672.80 TL tuttu. Böylece milletin enflasyonu yüzde 4.9 olarak hesaplandı.

Pazardaki fiyatlar bir önceki aya göre 2.2 lira geriledi.

Dikbayır ailesinin alışveriş listesinde gıda maddeleri ve tuvalet kağıdı gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Ümit Dikbayır, “Vatandaş bazı ürünleri daha az alıyor. Artık yarım litrelik sıvı yağlar var. Ürün fiyatları sürekli yukarı çıkarken maaşlar yerinde sayıyor” dedi. Dikbayır ve eşi pazarda dolaşırken bir vatandaş “Bu milleti öldürecekler. Peygamberimiz ‘Güzel bir şeyi kendine istediğin gibi karşındakine de isteyeceksin' diyor. Sen kongre yapıyorsun, millete toplanmayın diyorsun” diye konuştu.

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Millet ancak bunu alabiliyor.

Bir pazarcı da “İşimiz sıfıra yaklaştı. Her taraf market. Pazar günleri yasak var. Herkese yasak, marketlere serbest” dedi. Market işletmecisi bir kadın ise “Alım gücü çok düştü. Bize zamlar gelince etiket değiştirirken elimiz titriyor” dedi.

Yayınlanma Tarihi:05:30,