Milletin enflasyonu TÜİK’i beşe katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyonunu yüzde 0.91 olarak açıkladı. Mutfaklarda ise yangın var. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile birlikte market ve pazarda enflasyonu bir kez daha ölçtü. Dikbayır ve eşinin her ay düzenli olarak yaptığı alışverişte “milletin enflasyonu” yüzde 4.9 çıktı.

MAAŞ YERİNDE SAYIYOR

28 Ocak'ta 4 kişilik bir ailenin bir haftalık market ihtiyaçlarına 459.65 TL ödeyen Dikbayır çifti, 26 Şubat 2021'de aynı alışveriş için 493.50 TL verdi. 28 Ocak'ta pazar alışverişi için 181.50 TL harcayan çift, 26 Şubat'ta aynı alışveriş için 179.30 TL ödedi. Dikbayır'ın ocak ayı alışverişi toplam 641.15 TL tutarken, şubat ayı alışverişi ise 672.80 TL tuttu. Böylece milletin enflasyonu yüzde 4.9 olarak hesaplandı.

Dikbayır ailesinin alışveriş listesinde gıda maddeleri ve tuvalet kağıdı gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Ümit Dikbayır, “Vatandaş bazı ürünleri daha az alıyor. Artık yarım litrelik sıvı yağlar var. Ürün fiyatları sürekli yukarı çıkarken maaşlar yerinde sayıyor” dedi. Dikbayır ve eşi pazarda dolaşırken bir vatandaş “Bu milleti öldürecekler. Peygamberimiz ‘Güzel bir şeyi kendine istediğin gibi karşındakine de isteyeceksin' diyor. Sen kongre yapıyorsun, millete toplanmayın diyorsun” diye konuştu.

Bir pazarcı da “İşimiz sıfıra yaklaştı. Her taraf market. Pazar günleri yasak var. Herkese yasak, marketlere serbest” dedi. Market işletmecisi bir kadın ise “Alım gücü çok düştü. Bize zamlar gelince etiket değiştirirken elimiz titriyor” dedi.