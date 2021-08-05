Milletin temmuz enflasyonu %5.83

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1.80 olarak açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır’ın her ay düzenli olarak yaptığı “milletin enflasyonu” araştırmasına göre ise temmuz ayı enflasyonu yüzde 5.83 çıktı.

DENIZ AYHAN

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Her ay olduğu gibi yine market ve pazara giderek halkın enflasyonunu ölçen Dikbayır Ailesi'nin araştırması, resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

MAMA BİLE ALAMIYORLAR

29 Haziran'da 4 kişilik bir ailenin pazar alışverişi 199.50 liraydı. 31 Temmuz'da ise 213.50 TL'ye yükseldi. Yazın meyve-sebze daha ucuz olmasına rağmen bir ayda 14 liralık artış oldu. 29 Haziran'da 542 lira olan market alışverişindeki aynı ürünler, 31 Temmuz'da 571.25 TL'ye çıktı. Yani market sepeti 29.25 lira daha pahalıya doldu.

En fazla zam gelen ürünler arasında üzüm, soğan, biber, peynir, kaşar peyniri, un, çay, çocuk maması ve çocuk bezi yer aldı. Çocuk mamasının fiyatı haziran ayının sonunda 69.90 TL iken, temmuz sonunda 79.90'a, çocuk bezinin fiyatı ise 34.75 TL'den 42.75 TL'ye çıktı. Ümit Dikbayır bebek mamaları üzerinde bir süredir alarm cihazı olduğunu hatırlatıp, “İnsanlar çocuğuna mama bile alamıyor, çalınmasın diye alarm takılıyor” dedi.