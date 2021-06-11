Milli takımın resmi sponsoru oldu

ONLINE alışveriş platformu Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğine giderek, Futbol Milli Takımları'nı destekleme kararı aldı. Kuruluş Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Trendyol, Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımları'nın da resmi sponsorluğunu üstlendi.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye'nin Trendyol'u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değerimiz A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz” diye konuştu.