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Milli takımın resmi sponsoru oldu

Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Güncellenme: 03:16, 11/06/2021
HaberlerEkonomi
Milli takımın resmi sponsoru oldu

ONLINE alışveriş platformu Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğine giderek, Futbol Milli Takımları'nı destekleme kararı aldı.  Kuruluş Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Trendyol, Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımları'nın da resmi sponsorluğunu üstlendi.

Çağlayan Çetin

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye'nin Trendyol'u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değerimiz A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

Avrupa Futbol Kadın Trendyol Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:30,