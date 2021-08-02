Milyonlarca memur, toplu sözleşme masasına oturuyor

Geçim derdine düşen milyonlarca çalışan bu hafta sendikalar ile iktidar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine odaklanacak. 700 bini aşkın kamu işçisi yeni bir zam teklifi beklerken, memurlar da pazarlık masasına oturuyor.

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4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren pazarlıklar için geri sayım başladı. Memur sendikaları 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için masaya bugün oturuyor.

Memur-Sen 600 TL seyyanen zammın yanı sıra, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam talep etti. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi. Sendikalar seyyanen zam, refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge konularının da pazarlık masasında olacağını açıkladı.

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Kamu çalışanları ve emeklilerinin 2022-2023 dönemini kapsayacak sözleşme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantı ile bugün resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Kamu Emekçileri Konfederasyonu KESK bu yılki görüşmelerde birlikte hareket edecek.

Kamu işçileri teklif bekliyor

Kamuda çalışan 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Kamu işçileri sendikaları hükümetten bu hafta gelecek yeni teklifi bekliyor.

İktidarın ilk teklifi, yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu.