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Moody’s’den Türk bankalarına kredi notu uyarısı

Moody's tarafından bugün tarihli yayımlanan haftalık kredi görünümü raporunda Naci Ağbal'ın atandıktan sadece dört ay sonra, faiz artırımının ardından görevinden alınmasının Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğu ifade edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:23, 25/03/2021
HaberlerEkonomi
Moody’s’den Türk bankalarına kredi notu uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında görevden alınmasının bankaların notları açısından negatif olduğu yorumu yapıldı.

Kuruluşun değerlendirmesinde Ağbal’ın yerine faiz artırımlarının enflasyona katkı yaptığını savunan Şahap Kavcıoğlu’nun atandığı hatırlatıldı. Atamanın yatırımcı güvenine hasar verdiği ve bankaların piyasa fonlamasına erişimini zorlaştırdığı savunuldu.

Raporda Ağbal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 875 baz puan faiz artırımı ile TL’de yüzde 18 değer artışı yaşandığı, bu durumun bankaların yıl başında pandeminin başından beri erişimde zorlandıkları orta vadeli ve bağlı finansman piyasasına yeniden erişmelerine imkan tanıdığı ifade edildi.

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