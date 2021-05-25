Morgan Stanley CEO’sundan dikkat çeken faiz tahmini

ABD'de enflasyonun nisanda yüzde 4,2 ile 13 yılın zirvesine yükselmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltma ve faiz arttırma tarihini erkene çekebileceği yönünde tartışmalar sürüyor.

Bloomberg'ün haberine göre, ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'nin CEO'su James Gorman, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl sonunda varlık alımlarını azaltmaya (tapering) ve 2022'nin ilk yarısında faiz artırmaya başlamasını beklediğini söyledi.

Gorman bu tahminleri, bugün Tokyo'da yapılan bir konferansta yaptığı online konuşmada paylaştı.

BANKANIN EKONOMİSTLERİ FARKLI GÖRÜŞTE

Bu tarihler, Gorman'ın kendi bankasının ekonomistlerinin tahminlerinden daha erken bir döneme işaret ediyor.

Morgan Stanley ekonomistleri, Fed'in varlık alımlarını Nisan 2022 azaltmaya başlamasını ve faizleri 2023'in üçüncü çeyreğine kadar sabit tutmasını bekliyor.

‘FED TEMKİNLİ AMA…’

Fed'in şu an için temkinli kaldığını ve enflasyon baskısının uzun vadeli olmadığını düşündüğünü ancak enflasyon işaretlerinin arttığını belirten Gorman, “Enflasyonsuz geçen uzun dönemin ardından açıkça fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bu insanların dikkatini çekmeye başlıyor” dedi.

Giderek daha fazla insanın enflasyondaki artışı geçici olmaktan çok yapısal ve uzun vadeli olarak görmeye başladığını belirten Gorman, bu nedenle Fed'in bir noktada faizi artırmak zorunda kalabileceğine işaret etti.

Gorman, daha önce de Fed faiz artışına dair bankanın ekonomistlerinden daha erken bir tarihe işaret etmiş ve haklı çıkmıştı. Bankanın ekonomistleri Fed'in faiz artışı için 2016 yılına işaret ederken Fed, Gorman'ı haklı çıkartarak 2015'te faiz artışına başlamıştı.

TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Fed’in varlık alımlarını azaltmaya ve faiz artışına başlaması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiriyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yüksek cari açık, yüksek döviz cinsi borç ve düşük rezervi nedeniyle Türkiye’nin olası bir Fed faiz artışı ve varlık alımı azaltması karşısında en kırılgan ülkelerin başında yer aldığına dikkat çekiyor.

ABD dolarının faizinin artması, Türkiye gibi ülkelerin dış borçlarını döndürmesini ve sıcak para çekmesini zorlaştırıyor.

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