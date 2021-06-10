Mücevher sektörünü pandemi değil “DİR” vurdu

Altın ithalatı nedeniyle cari açığın sebebinin mücevher sektörü gibi gösterildiğini ancak burada vatandaşın talebinin de etkili olduğunu aktaran Kamar, Dahilde İşleme Rejimi'ne (DİR) getirilen sınırlama ile sektörün tıkandığını aktardı.

Mücevher işlemek için altın ithalatını izne bağlayan bu uygulama ile sektörün kazanımlarını yitirdiğini aktaran Kamar, “Katma değerli ihracatın önüne geçildi. Bu genelge bizim dünya lideri ve dünyanın en büyük oyuncusu olma imkanlarımızı elimizden aldı. 2023 için hedeflenen 12 milyar dolarlık ihracat hedefi ile dünya lideri olma hedefimiz ortadan kalktı. Pandemi bizi çok etkilemedi, 9 aydan sonra toparladık. DİR genelgesi ile bizim büyüme hızımız kesildi” ifadelerini kullandı. Kamar, pandemi ile birlikte Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayacak en önemli dinamiklerden birinin ihracat olduğuna dikkat çekti.

Bürokrasiye rağmen hedef 5 milyar dolar

Mustafa Kamar, mücevher sektörünün, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığını pandemi ve bürokrasiye rağmen 5 ayda 1.9 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını yıl sonu hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Kamar, “Geçen sene 503 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken DİR kapsamında 99 ton ithalat gerçekleştirilmiş olup DİR konusunu altın ithalatı ve cari açık konularına bağlamak doğru değildir” dedi.