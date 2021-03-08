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Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

ABD'li ünlü girişimci, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın, martın ilk haftasında 27 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.

Güncellenme: 12:37, 08/03/2021
HaberlerEkonomi
Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre martın ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16’dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEOsu Elon Musk’ın 27 milyar dolar kaybettiği belirtildi.

Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos’a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, ham madde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan ham madde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:12:36,