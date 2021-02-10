Musk, Bitcoin’e yatırım yapan diğer şirketleri de uçurdu

Tesla’nın pazartesi günü Bitcoin aldığını ve yakında kripto para birimini ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından Bitcoin fiyatları dün 48,000 doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Bitcoin ile ilişkisi bulunan ve ABD borsalarında yer alan şirketler de Tesla’nın bu açıklamasından ciddi şekilde kârlı çıktılar.

ENFLASYONA KARŞI KORUMA OLARAK GÖRÜYORLAR

Tesla gibi 800 milyar dolar piyasa değeri olan bir şirket için 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı büyük bir meblağ değil. Ancak şirketin finansal varlıkları arasında Bitcoin’i göstermesi Bitcoin açısından çok şey ifade ediyor.

Kısmen kurumsal yatırımcılardan bulduğu destek ile Bitcoin fiyatı son dört ay içerisinde dört katına çıkarken, 2017’deki rekor artışını geride bırakmayı başardı. Bazı yatırımcılar Bitcoin’i enflasyona karşı bir koruma olarak görüyor.

Tesla hisseleri Bitcoin açıklamasının ardından pazartesi günü yükseldikten sonra salı günü yüzde 1.6 gerilese de şirket hisselerinin 2021’deki artışı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 4 artış kaydetti.

DİĞER ŞİRKETLERE DE YARADI

Bitcoin ile Tesla’ya kıyasla şirket değerlerinin daha düşük olması nedeniyle çok daha içli dışlı olan şirketler de Tesla’nın açıklamalarının ardından kâr ettiler ve zaten güçlü olan hisse senedi kazançlarını daha da artırdılar.

CEO’su Michael Saylor’un ciddi bir Bitcoin sever olduğu bilinen MicroStrategy hisseleri dün yüzde 22 yükseldi. Bu yükselişin ardından haftalık artış yüzde 50 seviyesini aşarken şirket hisseleri 2021’de yüzde 200 yükseldi. Şirketin şu anda 3 milyar doların üzerinde değeri olan 71,079 Bitcoin’i bulunurken, bu rakam şirketin piyasa değeri olan 11.8 milyar doların neredeyse 4’te birine denk geliyor.

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MOGO HİSSELERİ YÜZDE 45 YÜKSELDİ

Aralık ayında Bitcoin’e 1.5 milyon Kanada doları yatırım yapacağını açıklayan Kanadalı fintech şirketi Mogo hisseleri dün yüzde 45 yükseldi. Tesla’nın açıklamasından bu yana şirket hisselerindeki toplam artış yüzde 85 seviyesine ulaşırken şirketin piyasa değeri 318 milyon dolar seviyesine tırmandı.

Ödeme aracı Square hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybederken 2021 yılında şirket hisselerinde yaşanan artış yüzde 19 seviyesinde kaldı. Ekim ayında Square toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 1’ine denk gelen 50 milyon dolarlık bir yatırımla 4,709 bitcoin aldığını açıklamıştı. Şu anda şirketin Bitcoin portfolyosu 200 milyon dolardan daha değerli.

Bitcoin madenciliği yapan Marathon Patent Group ocak ayında 150 milyon dolar karşılığında 4,900 Bitcoin aldığını açıklamıştı. Şirketin hisseleri bu hafta yüzde 60 yükselirken geçen yıla kıyasla artış yüzde 260 seviyesinde.

Paypal da ekim ayında Bitcoin ile işlem yapan şirketler kervanına katılmış ve müşterilerinin Bitcoin alıp-satmasına ve sanal cüzdanlarında Bitcoin tutmasına izin vermeye başlamıştı. Şirketin hisseleri 2021 yılında yüzde 21 artış kaydetti. (REUTERS)

