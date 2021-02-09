Nakdi ücret desteği ödemesi hesaplara yatmaya başladı

Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi destek ödemesi her ayın ilk haftalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu ayın ödemeleri bugün itibariyle gerçekleştirilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ZAMLANDI

İşsizlik sigortası kanunun geçici 24, 27 ve 28'inci maddelerinde belirlenen destek ödemesi tutarları asgari ücret artış oranı olan yüzde 21.56 artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, işsizlik sigortası kanununun geçici 28. maddesi birinci fıkrasında, 44.15 TL olarak öngörülen işveren SGK prim teşviki desteği ile aynı madde kapsamında işe alınarak işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücret desteği de asgari ücret artış oranında artırıldı. Yeni destek oranları, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.