Ne Bezos ne Musk… 2021’in yıldızı Adani

Dünya Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ve Warren Buffet'ın servetini konuşurken Hindistanlı bir isim, hepsinin önüne geçti.

Bloomberg'ün dünyanın en zengin insanları listesinde yıl başından bu yana servetini en çok artıran isim Hindistanlı milyarder Gautam Adani oldu.

SERVETİ İKİ BUÇUK AYDA 16,2 MİLYAR DOLAR ARTTI

Birçok sektöre yayılan Adani Group'un patronu olan isim, yıl başından bu yana servetini tam 16,2 milyar dolar artırdı ve 50 milyar dolarlık servete ulaştı.

Ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda yatırımları olan Adani, dünyanın en zenginleri listesinde de 26. sıraya kadar yükseldi.

Adani'nin borsada işlem gören şirketlerinden biri hariç hepsi, yıl başından bu yana en az yüzde 50 değer kazandı.

HİSSELERİ BORSADA UÇUYOR

Bloomberg, Adani'nin holdinginin piyasa değerinin de bu yıl toplamda yüzde 90 değer kazandığını aktardı.

Emtia ticareti şirketi Adani Enterprises Ltd., geçen ay Hindistan'da 1 gigavatlık veri merkezi kurmak üzere anlaşma imzalamıştı. Grubun bayrak taşıyıcısı olan bu şirketin değeri yıl başından bu yana yüzde 90 oranında arttı ve 8 milyar dolara yükseldi.

Adani Total Gaz firmasının piyasa değeri de bu yıl yüzde 96 artışla 8 milyar dolara ulaştı. Adani'nin elektrik iletim şirketi Adani Transmission Ltd de aynı dönemde değerini yüzde 79 artırdı. Diğer şirketler olan Adani Power Ltd., Adani Ports ve Special Economic Zones Ltd. de değerlerini yüzde 52 ve üzerinde artırdı. Yeşil enerji şirketi Adani Green Energy Ltd. de geçen yıl yüzde 500 değer kazancının ardından bu yıl da yüzde 12 değerlendi.

AMBANİ’Yİ GEÇTİ

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan bir diğer Hindistanlı zengin Mukesh Ambani'nin servetinde yıl başından bu yana artış 8,1 milyar dolar oldu.

Ambani, 84,8 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 10. sırada bulunuyor.

İLK SIRADA BEZOS VAR

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada, 183 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret ve bilişim devi Amazon'un patronu Jeff Bezos bulunuyor. Ancak Bezos'un serveti yıl başından bu yana 7,6 milyar dolar azaldı.

En zenginler listesinde ikinci sırada ise 180 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk bulunuyor. Musk'ın serveti yıl başından bu yana 7,2 milyar dolar arttı.

Üçüncü sırada ise 139 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un patronu Bill Gates bulunuyor.

İlginizi Çekebilir 90 yaşındaki Buffet 100 milyar dolar servete ulaştı

İlginizi Çekebilir Bill Gates'ten Elon Musk'a taş: Mars'a para harcayacağına dünyada krizler var

İlginizi Çekebilir Elon Musk paraya para demiyor: Pentagon'un iki ihalesini kazandı