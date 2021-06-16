Neden yakalanmıyorlar?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları, milyonlarca dolar vurgun yaptıktan sonra yurtdışına kaçmaları ile gündeme gelen dolandırıcıları akıllara getirdi. ‘Kırmızı bülten'le aranan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, Çiftlik Bank'ın kurucu Mehmet Aydın, sanal bahis çetesinin elebaşlarından Derkan Başer'in neden yakalanamadığı hâlâ merak konusu…

TOSUNCUK KAÇTI: Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın yaklaşık 1 milyar lira topladı. Paranın yarısıyla ortadan kayboldu. Aydın Brezilya ve Uruguay gibi ülkelerde gününü gün ederken binlerce kişi mağdur oldu.

PEKER'İN İDDİALARI: SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama suçundan dava açıldı. Korkmaz, dava açılmasından kısa bir süre önce yurtdışına çıktı. Sedat Peker'in iddialarının odağında da olan Korkmaz hakkındaki iddianamede milyonlarca dolarlık vurgun iddiası var. Korkmaz da halen firari durumda.

2 MİLYARLIK VURGUN: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolar vurgun yaparak yurtdışına kaçtı. Özer'in Arnavutluk'a gittiği anlaşıldı. Ama hâlâ yakalanabilmiş değil.

İKİ FİRARİ BULUŞTU: Derkan Başer. 5 milyar Euro'luk bir vurgun iddiası bulunan sanal bahis çetesi lideri Gürcistan'da görülmüştü.

Acilen ‘temiz eller hareketi' başlamalı

Basın Konseyi de Veyis Ateş'in, Sezgin Baran Korkmaz'dan istediği öne sürülen 10 milyon Euro hakkında açıklama yaptı. “Medyamız hiç bu kadar kirlenmemişti” diyen Konsey şunları söyledi: “Siyaset- mafya- medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye'de öncelikle medya temizlenmeli. ‘sözde gazetecilerin' karıştığı rezillikten medyamız kurtarılmalı. Basın meslek kuruluşları harekete geçerek, pisliğe bulaşan sözde gazetecileri medyadan acilen temizlemelidir. Temiz eller hareketi başlatılmalıdır.”