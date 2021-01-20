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Netflix’in abone sayısı 200 milyonu geçti

Netflix dördüncü çeyrekte cirosunu yüzde 21.5 artırdı. Aynı dönemde yeni abone sayısı ise 8.51 milyon oldu. Toplam abone sayısı ise 203,66 milyona ulaştı.

Güncellenme: 09:05, 20/01/2021
Haberler Ekonomi
Netflix’in abone sayısı 200 milyonu geçti

Netflix mali yılının dördüncü çeyreğinde Walll Street analistlerinin tahminlerini üzerinde yeni abone kazandı ve cirosunu yüzde 21,5 artırdı.

31 Aralık’ta sona eren 4’ncü çeyrekte analistlerin 6,1 milyon yeni abone tahmininin çok üzerinde 8,51 milyon yeni abone kazanan Netflix’in cirosu 6,7 milyar dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte faaliyet karını yüzde 108 artırarak 954 milyon dolara çıkaran Netflix’in net karı ise yüzde 8 düşüşle 542 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dağıtılabilir hisse başına kâr yüzde 8,5 azalarak 1,19 dolar oldu.

Netflix’in toplam abone sayısı dördüncü çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 203,66 milyona ulaştı. (FOREKS)

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Yayınlanma Tarihi:08:49,