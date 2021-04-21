Netflix’te hayal kırıklığı: Hisseler çakıldı

Pandemiyle birlikte 2020 yılında abone sayısını rekor düzeyde artıran Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde hayal kırıklığı yaşadı.

Piyasadaki 6,29 milyonluk ortalama beklentiye rağmen Netflix'in yeni abone sayısı 2021'in ilk çeyreğinde 3,98 milyonda kaldı.

Zamların etkisiyle net gelir artarken, aşılamanın yapıldığı dönemde abonelik artış hızı yavaşlamış oldu.

SON 8 YILIN EN KÖTÜ İLK ÇEYREĞİ

Yaklaşık 3 milyon yeni abone kazanılan 2013'ün ilk çeyreği sonrasındaki en kötü ilk çeyrek performansına imza atan şirketin hisseleri yüzde 13'e yakın değer kaybetti.

Şirket, 2021'in ikinci çeyreği için ise sadece 1 milyon yeni abone beklediğini açıkladı. Bu tahmin eğer gerçekleşirse, şirketin en kötü çeyreklik performanslarından biri olacak.

Şirket, pandemi nedeniyle talebin öne çekildiğini, 2020 yılındaki yüksek abonelik artışının 2021 yılında düşüşe neden olduğunu öne sürdü.

İlginizi Çekebilir Netflix ücretlerine büyük zam

2020’DE ABONE SAYISI 15,8 MİLYON ARTMIŞTI

2020 yılında 15,8 milyonluk abone artışıyla rekor kıran Netflix, bu yıl abone artış hızında yavaşlama bekliyordu ancak sonuçlar beklenenden çok daha kötü oldu.

Şirket, yeni içerik sayısındaki azalmanın da abonelik artışını yavaşlattığına işaret etti. Pandemi nedeniyle yeni içeriklerin yayın tarihi ertelenmişti.

Abonelik artışında yavaşlama için bazı analistler, Amazon Prime, Disney+ ve HBO gibi rakiplerin yükselişine işaret ederken, Netflix bunun doğru olmadığını, yavaşlamanın sadece rekabetin güçlü olduğu ABD pazarında değil tüm dünyada olduğuna işaret etti.

İÇERİK ÜRETİMİNE 17 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

İçerik üretimi için 2019'da 14,8 milyar dolar, 2020'de 12,5 milyar dolar harcayan Netflix, 2021'de bu rakamın 17 milyar dolar olacağını açıkladı.

2021'in ilk çeyreğinde zamların da etkisiyle 1,71 milyar dolarlık net gelirle geçen yılın aynı dönemini ikiye katlayan şirket, bu dönemde 692 milyon dolarlık serbest nakit akımı yarattı.

Hisse başı kazanç bu çeyrekte, 2,98 dolarlık tahminleri aşarak 3,75 dolar oldu.

Şirket, 5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını ve borçlarını azaltacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir Netflix'e dilekçe yağıyor: Bu adama program yaptırmayın

İlginizi Çekebilir Covid Netflix'i de vurdu, platformun orijinal içeriklerinde düşüş yaşanıyor