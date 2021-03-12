NFT çılgınlığı büyüyor: Jpg dosyası 69,3 milyon dolara satıldı

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk tweet'in ardından bir başka dijital varlık satışı daha geldi. ABD'li ünlü sanatçı Beeple'ın her gün paylaştığı ve toplamda 5 bine adete ulaşan eserlerinin kolajından oluşan eserin jpg formatındaki dijital dosyası, 69,3 milyon dolara satıldı.

Gerçek adı Mike Winkelmann olan Beeple'ın “Everydays – The First 5000 days” (Günlükler – İlk 5 bin gün) adlı eserin satış fiyatı, dijital sanat eserleri arasında rekor olarak kayıtlara geçti.

The New York Times’ın aktardığına göre, 255 yıllık müzayede evi Christie's'de çevrimiçi yapılan açık artırmada satılan eser, non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) olarak şubat ayında oluşturulmuştu.

Eser, bir açık artırmada satılan en pahalı NFT oldu.

100 DOLARLA BAŞLADI

100 dolarla başlayan açık artırmada son bir saatte 180 teklif verilirken, en yüksek fiyat 69 milyon doları aştı. Son saniyelerde en yüksek teklif 30 milyon doların altındayken, tekliflerin gelmeye devam etmesi üzerine teklif süresi iki dakika uzatıldı ve rakam da hızla arttı.

Bu rakam ayrıca, yaşayan sanatçılar arasında bir esere açık artırmada verilen en yüksek üçüncü bedel oldu.

Bu alanda ilk iki sırada Jeff Koons ve David Hockney yer alıyor.

Beeple, daha önce ünlü Fransız moda markası Louis Vuitton ve ABD'li pop yıldızları Justin Bieber ve Katy Perry ile işbirliklerine imza atmıştı. Sanatçı, 21. yüzyıl günlük yaşamı üzerine dijital resimler üretiyor.

Eserden iki detay şöyle:



