Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nisanda ihracat 18,8 milyar dolara yükseldi

2020 yılı Nisan ayında salgın etkisiyle sert düşen ihracat, Nisan 2021'de baz etkisiyle yüzde 109 artı ve 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:21, 03/05/2021
HaberlerEkonomi
Nisanda ihracat 18,8 milyar dolara yükseldi

Nisanda Türkiye'nin toplam ihracatı, baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 oranında artarak 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Geçen sene nisan ayında, salgının etkisiyle ihracat yüzde 41,4 düşüşle 9 milyar dolar olmuştu.

Nisanda ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 21 milyar 886 milyon dolar oldu.

Mart ayında ihracat, 18 milyar 984 milyon dolar olmuştu.

NİSANDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 3,1 MİLYAR DOLAR

Nisan ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,7 olarak gerçekleşti.

Nisanda dış ticaret dengesi geçen yıla göre yüzde 31,9 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan 3 milyar 120 milyon dolara geriledi.

İlginizi ÇekebilirEnflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandıİlginizi ÇekebilirÜretici enflasyonu 29 ayın zirvesindeÜretici enflasyonu 29 ayın zirvesindeİlginizi ÇekebilirIIF dolar/TL tahminini sert yükselttiIIF dolar/TL tahminini sert yükseltti

 

Yayınlanma Tarihi:12:20,