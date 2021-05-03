Nisanda ihracat 18,8 milyar dolara yükseldi

Nisanda Türkiye'nin toplam ihracatı, baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 oranında artarak 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Geçen sene nisan ayında, salgının etkisiyle ihracat yüzde 41,4 düşüşle 9 milyar dolar olmuştu.

Nisanda ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 21 milyar 886 milyon dolar oldu.

Mart ayında ihracat, 18 milyar 984 milyon dolar olmuştu.

NİSANDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 3,1 MİLYAR DOLAR

Nisan ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,7 olarak gerçekleşti.

Nisanda dış ticaret dengesi geçen yıla göre yüzde 31,9 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan 3 milyar 120 milyon dolara geriledi.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu 29 ayın zirvesinde