Nisanda Ruslar, mayısta Türkler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından alınan kontrollü normalleşme kararları ile turizmin başkenti Antalya’da ekonomik faaliyetleri canlandırmak adına hareketlenmeler başladı. İşletmeler, aldıkları Güvenli Turizm Sertifikası ile 2021 sezonuna hazır olduklarını belirtirken bu yıl öncelikle Rus turistler ile birlikte Antalya, Türk misafirlerden de yoğun bir talep bekliyor.

KADEMELİ OLARAK TESİSLERİMİZİ AÇMAK İSTİYORUZ

Kademeli olarak tesisleri açmak istediklerini söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “ Martın ortasına geldik artık. Sezona az bir süre kaldı. Kademeli olarak tesislerimizi açmak istiyoruz. Bunun içinde önceliğimiz kısa süreli çalışma ödeneğinin en azından birkaç ay daha uzatılması. Çünkü kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılması, tesislerin kademeli olarak açılmasını sağlayacak. Bu da sektörü daha dinamik hale getirecek.

Geçen yıl açılmayan çok fazla tesis var. Bu tesislerin neredeyse tamamı Güvenli Turizm Sertifikası almak zorunda. Çünkü 1 Ocak'tan beri 30 oda ve üzeri tüm tesisler açılmadan önce Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olmak zorundalar. Dolayısı ile geçen sene açılmayan tesisler, bu yönde hazırlıklarına başladılar. Yeni kademeli başlangıçta, kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla birlikte kademeli olarak yavaş yavaş tesislerimiz açılmaya başlayacak” diye konuştu.

EN VAZGEÇİLMEZLER TÜRK MİSAFİRLER

Rusya'dan talep beklentisi içinde olduklarını hatırlatan Atmaca, kısa dönemdeki Nevruz döneminin tam olarak netleşmediğini kaydetti. Nisan ayında Rus pazarı ile sezona başlayacaklarını ön gördükleri bilgisini paylaşan POYD Başkanı Atmaca, “Mayısta Ramazan Bayramı var. Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir. Türk misafirlerin de tatile olan özlemi, hasreti var. İnsanlar pandemi döneminde çok sıkıldı. Özgürlüğü kısıtlandı, sağlığına çok dikkat etti. Bütün bunlar iç turizm hareketlerine hızlı bir ivme kazandıracak” dedi. (İHA)