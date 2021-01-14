Norwegian Air, Atlantik ötesi uçuşlarını sona erdirecek

Atlantik ötesi uçuşlar düzenleyerek British Airways ve diğer köklü rakiplerine meydan okuyan Norwegian Air, bu uçuşları sonlandıracağını ve devletten yardım talep edeceğini açıkladı.

Şirketin Atlantik ötesi uçuşlarını sonlandırmasıyla 2,000 kişi işini kaybedecek.

1993’te kurulan ve düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketinin pandemi sırasında filosundaki 138 uçaktan yalnızca altısı sefer gerçekleştiriyordu.

CEO Jacob Schram, “Uzun mesafeli uçuşların artık iş planımızda yer almadığına karar verdik” dedi.

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4 ÜLKEDEKİ BİRİMLERİNİ KAPATACAK

Plana göre, Norwegian Air’in ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya’daki birimleri de kapatılacak.

Şirket yaptığı açıklamada, bundan sonra Nordik ve Avrupa destinasyonlarına odaklanacağını belirtti.

Şirket, uçak sayısını 50 civarına indireceğini ve 2022 yılında filosunu tekrar 70 civarı uçağa çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirketin filosundaki uçakları azaltma planı İrlanda iflas mahkemesinin onayına tabi olacak.

Norwegian, 48.5 milyar Norveç kronu faizli borçlarının da dahil olduğu 66.8 milyar Norveç kronu (7.89 milyar dolar) tutarındaki borç ve yükümlülüklerini yapılandırmayı başaramazsa, Mart sonuna kadar nakit darboğazına girme riski içinde bulunuyor. Şirket, borcunu yaklaşık 20 milyar Norveç kronuna indirmeyi umuyor. (REUTERS)

