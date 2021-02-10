O telefonu alabilmek için en çok Türkler çalışıyor

Bizi bitirdiniz diyen çiftçiyi cebinde akıllı telefon olduğu halde durumundan şikayet etmekle eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a tepkiler sürerken, dünyada son model bir iPhone'a sahip olmak için en çok çalışması gerekenin Türkler olduğu ortaya çıktı.

67 ülke içinde Türkiye'de yaşanan fakirleşmeyi gözler önüne seren araştırmaya göre Türklerin 103 gün çalışarak alabildiği iPhone 12 Pro, Kazakistan'da 75, Bosna Hersek'te 59, Hindistan'da 54, Yunanistan'da sadece 26 gün çalışma ile alınabiliyor. Türkiye'yi kıskanan Almanya'da ise ortalama maaşa sahip bir kişi 9 gün çalışarak bu telefona sahip olabiliyor. Araştırmada Türkiye'deki ortalama maaş 3.035 TL olarak ele alındı.

DOLAYLI VERGİ YÜKÜ

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Sadece akıllı telefon değil, tüm ürünler için aynı şey geçerli” dedi. Turhan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde satın alma gücü bakımından en kötü durumda olan ülkelerden biri olan Türkiye'de tüketicinin dolaylı vergi yükü altında ezildiğini, aldığı her ürünün fiyatının ÖTV, DDV, ÖİV gibi vergilerle şiştiğini vurguladı. Turhan, “Doğrudan vergi vermesi gerekenlerden vergi toplanamayınca, yük emekçinin, tüketicinin sırtına yükleniyor” dedi.

‘BU FAKİRLEŞMENİN HESABINI VERİN

Mahir Ünal'ın aktardığı çiftçi ile konuşması 6 yıl önce gerçekleşiyor. 2014 yılında Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 10 bin 404 dolardı. Sözü edilen iPhone 6, o yıl 2 bin 349 TL fiyatla piyasaya çıktı. Bugün ise kişi başına düşen milli gelirimiz 7 bin 715 dolara gerilemiş durumda. Son model iPhone 12'nin çıkış fiyatı tam 11 bin TL. Sosyal medyada, “Siz çiftçiye cep telefonunun hesabını soracağınıza, bu fakirleşmenin hesabını verin” yorumları yapılıyor.