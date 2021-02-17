Oda ve borsaların aldığı aidatlara karşı kampanya başladı

Rekabetçi Telekom İşletmecileri Derneği'nin duyurduğu kampanyada şirketler Cumhurbaşkanlığı İletişim sistemine mail atarak şikayetlerini bildirmeye çağrıldı. Kampanyanın tanıtımında, pandemiye rağmen oda ve borsaların yıllık aidatın yanı sıra bilanço karının binde 5'ini istemesi eleştirilerek, “Başkasının ticari başarısının sırtından zorunlu ve hak edilmemiş pay haraç değil mi? Odalar sivil toplum kuruluşu olmalı. Katılım zorunlu olmamalı. İşverenin üzerinden geçinen odalar, borsalar vb. kurumlardan kurtulma ve neşter vurma zamanı gelmedi mi” denildi.

Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan kampanyayı sosyal medyadan duyururken, “Biz şirket olarak her yıl 1 asgari ücretli elemanın bir yıllık maaşı kadar parayı ATO'ya veriyoruz. Karşılığında iyi bayramlar mesajı atıyorlar” dedi. Bazıları pandemide aidatları birkaç ay ertelese de Türkiye'de halen aidat ödenmesi zorunlu olan oda ve borsa sayısı 365'e ulaşmış durumda.