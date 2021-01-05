Olmuksan’ın satışı için anlaşma imzalandı

Olmuksan’ın ana hissedarı IP Container Holdings SL, şirketin yüzde 90.38’inin 66.4 milyon euroya satışı için Mondi Corrugated BV ile anlaşma imzaladı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre anlaşmada 1 TL nominal değerli hissenin satış bedeli 0.30 euro yani, 2.69 TL olarak belirlendi. Ancak açıklamada nihai fiyatın satış tamamlandığında yeniden hesaplanacağı ifade edildi.

Bu fiyat şirketin dünkü kapanış fiyatı olan 12 liranın yüzde 77.6 altında gerçekleşti. Olmuksan hisseleri bu sabah yüzde 10 düşüşle taban oldu ve 10.8 liraya indi.

Satış işleminin düzenleyici kurumların izinlerinin ardından yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. (REUTERS)