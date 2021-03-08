Ons altın düştü, gram altın yükseldi

ABD'de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin devam etmesi altın fiyatlarının da gerilemesine neden oldu.

Geçen hafta 1,687 dolar seviyesine gerileyerek 8 Haziran sonrası en düşük seviyeyi gören ons altın, bugün gün içinde 1,715 dolar seviyesine kadar yükselse de bu seviyede tutunamadı ve tekrar 1690 dolar seviyesine indi.

Tahvil faizindeki yükseliş ile canlanan dolar endeksi, bugün 92,33 seviyesine çıkarak 24 Kasım’dan bu yana en yüksek değeri aldı. Ons altın fiyatlarından 1670 dolar seviyesi önemli destek noktası olarak gündeme geldi.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

İç piyasada ise gram altın yükselişe geçti. Dolar kurunda yaşanan artış gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Güne 7.50 seviyesinin hemen üzerinde başlayan dolar/TL gün içerisinde 7.70’i gördü.,

Gram altın fiyatları da dolar kurunda yaşanan artışa bağlı olarak 420 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra 417 TL’de tutundu.