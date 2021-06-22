Oteller ayakta kalmak için açılış yapacak

Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla kapıları açma kararının ardından, Rus tur operatörleri büyük bir talep patlaması yaşandığını açıklarken, sahilleri hareketlendiren bu karar şehirlere ulaşmadı. Rusya dışında Almanya ve İngiltere gibi pazarlardan gelecek kararların 20 veya 30 gün içinde otellere yansımasının beklendiği sektörde, 2021 için açıklanan 30 milyon turist hedefi de 20 milyona düştü.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Otellerin yüzde 95'inin açılacağı görülüyor. Geçen sene açmayanlar birikimlerini kullandılar. Bu yıl ayakta kalmak için açacaklardır. Gelen rezervasyon artışları ile birlikte 2022'nin nisan ayına kadar gemiyi yüzdürürüz” dedi.

Büyük pazarların açılmasının şehir otellerinin de işlerinin açılacağı anlamına gelmediğini aktaran Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise, “Şu anda sektördeki durum beklentilerin çok altında. Şehir otellerinin durumu ise çok daha zor. Avrupa'dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen sinyallere bakıldığında şehir otellerinin işleri çok zor görünüyor. Şehir otellerinde işlerin açılması sınırların, uluslararası uçuşların açılmasına direkt bağlı” dedi.

Temmuzda 1 milyon turist hedefi

Mehmet İşler, temmuz ayında 1 milyona yakın turisti ağırlayabileceklerini aktarırken, Rusya'dan gelen haberlerde ise Türkiye'deki otellere yönelik büyük talep olduğuna işaret ediliyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlatılacağının duyurulmasının ardından Türk sahillerine yönelik turlarda beklentilerin çok üzerinde bir talep patlaması yaşandığını vurguladı. Lomidze, “Türkiye'yle uçuşların başlatılacağının açıklanmasından yarım saat sonra tur operatörleri ve tur acenteleri bu ülkeye uçmak isteyen turistlerden yüzlerce başvuru aldı. Çoğu kişi, hemen 22 Haziran'da uçmak istiyor” dedi.