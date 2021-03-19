Otellerde ‘turuncu bayrak’ dönemi

Kuraklık ve gıda kıtlığının neden olduğu ‘açlık' riski giderek tehlikeli boyutlara tırmanırken gıda israfını önlemeye yönelik yeni bir proje geliştirildi.

Gıda Dostu Derneği tarafından geliştirilen proje, başta turizm tesisleri olmak üzere gıdanın kullanıldığı tüm kurum ve işletmelerde ‘Turuncu Bayrak' yöntemiyle israfın önlenmesini öngörüyor.

Otellerde denizin temiz olduğunu simgeleyen ‘mavi bayrak' uygulaması gibi ‘turuncu bayrak' da otel ve tesislerde israfın olmadığını simgeliyor. İlk kez Türkiye'de kullanılmaya başlanan turuncu bayrak uygulamasının dünyaya ihraç edilmesi için de çalışma yapılıyor.

Dernek Başkanı Ali Akgün, şimdiden 20 otel ve tesiste ‘Afiyet Olsun İsraf Olmasın' sloganıyla sürdürülen Turuncu Bayrak uygulaması sayesinde gıda israfının yüzde 70 oranında önlenebildiğinin hesaplandığını söyledi.

Akgün, projenin özellikle her şey dahil 5 yıldızlı otellerdeki israfı büyük ölçüde önlediğini belirtirken, Turuncu Bayrak takan otellerde tabakların ve porsiyonların küçüldüğünü, cazibeyi artıran süslemelerin kaldırıldığını, meyve ve simit gibi yiyeceklerin bölünerek ikram edildiğini bunun sonucunda da israfın azalıp atığın azaldığını bildirdi.

Akgün, israfın önlenmesinde özellikle çocukların büyük rol aldığını da belirtirken, çocukların otellerdeki Turuncu Bayrak sayesinde israfa yönelik farkındalıklarının arttığını, tatil sonrası evlerine döndüklerinde de israfa karşı mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

İSRAFTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

Akgün, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında çok sayıda akademisyenin desteğiyle ortaya çıkan Turuncu Bayrak sistemini anlattı.

Dünyada ve Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan bu sistemin işletmelerde tepe yöneticiden komiye kadar tüm personeli israf konusunda duyarlı hale getirmeyi amaçladığını, misafirlerin de duyarlılığa ortak edilerek sonuç alındığını söyledi.

Akgün, Türkiye'nin israf sıralamasında Kongo ve Meksika'nın ardından üçüncü sırada olduğunu belirten Akgün, yıllık gıda israfının 255 milyar lira olduğunu, bu israfın önlenmesi halinde bu parayla binlerce okul, hastane, yol ve köprü yapılabileceğini ifade etti. Akgün, sistemi şöyle anlattı:

“Turuncu Bayrak uygulamasını kabul eden bir tesis bayrağı asıyor ve eski israf alışkanlıklarını tümden geride bırakıyor. Uygulama, geniş çaplı bir eğitimle başlıyor. Otel personeline bir dizi eğitim verilerek ham madde alımından mutfağa, oradan ürünün sunumuna kadar tüm aşamalardaki israfa yol açan uygulamalar kaldırılıyor.

Örneğin otele alınacak domateslerin, meyvelerin, servis tabaklarının boyutları küçülüyor. Domatesler, simitler tüm değil bölünerek ikram ediliyor.

İsrafı önlemeye yönelik alınan her bir önlem için otele puanlar veriliyor ve toplam puanla Turuncu Bayrak şartları tamamlanıyor. Sürekli denetimler yapılıyor ve 3 yılın sonunda uyum sağlayamayan tesisten bayrak geri alınıyor.”