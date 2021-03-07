Otoyol ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanıp geçiş ücreti olan 163 lirayı 15 gün içinde ödemeyi unutan vatandaş, evine gönderilen 1.693 liralık icra mektubunu görünce şoke oldu.

10'A KATLANDI

7 iş günü içinde 1.693 lirayı ödemek zorunda olduğunu belirten İlker Sakalar, “Şoke oldum. Otoyoldan, köprüden geçince evimdeki buzdolabına, televizyona icra gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Geçiş ücretini yoğunluktan ödemeyi unuttum ancak evime icra geleceği hiç aklıma gelmezdi. 164 lira karşılığında bana gelen icra 1.693 lira, yaklaşık 10 katı. Bu icra olayı ile ilgili bana ulaşan bir ihtar yok” diye konuştu.

‘NEDEN MUHTARLIĞA BIRKILMIYOR’

Mağdur olan Sakalar, “İcra kağıdı muhtarlığa bırakılıyor ve bana ulaşıyor. Neden ihtar yazıları muhtarlığa bırakılmıyor, anlaması çok güç” dedi.