ÖTV zammı puroyu terör finansörü yaptı

Puro ve Sigarillo Sanayici ve İşadamları Derneği (PURSİAD) Başkanı Şaban Serkan İlaldı, puro üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 80'den yüzde 45'e düşürülmesinin arka planında devasa kaçak puro saltanatının yattığını söyledi.

Başkan İlaldı, purodaki ÖTV'nin Mart 2020'de daha fazla vergi geliri elde etme hedefleri doğrultusunda yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkarıldığını, ancak vergileme sisteminin çarpan etkisiyle oluşan olağanüstü fiyatlar yüzünden yerli üretim ve yasal ithalatın tamamen durduğunu söyledi. Üretim ve ithalatın durmasını fırsat bilen kaçakçıların piyasayı tamamen ele geçirdiğine işaret eden İlaldı, tamamına yakını Kuzey Irak üzerinden yapılan puro kaçakçılığının adeta terörün finansman aracına dönüştüğünü belirtti. Başkan İlaldı, devletin bir dizi operasyonlarla kaçak puro faaliyetlerini önlemeye çalıştığını, ancak yine de ‘tatlı kâr' yüzünden kaçağın tam olarak önlenemediğini, üretim ve yasal ithalat olmadığı için de büyük vergi kayıpları yaşandığını anlattı.

KAÇAKÇIYA GÜN DOĞDU

Puro üzerindeki ÖTV'nin yüzde 80'den yüzde 45'e düşürülmesi sayesinde puro kaçakçılığının yüzde 20'lere kadar düşeceği öngörüsünde bulunan PURSİAD Başkanı İlaldı, “ÖTV'nin 2020'de yüzde 80'e çıkarılması ile puronun yasal satış fiyatı 10 kattan fazla yükseldi. Vergi artışı öncesi bizim örneğin 30 liraya sattığımız bir ürünü kaçakçılar 27 liraya satıyorlardı. Ancak vergi artışıyla aynı ürünün yasal fiyatı 300 liraya çıktı. Bu fiyattan satılamayacağı için bizler piyasa dışında kaldık. Fırsatı değerlendiren kaçakçılar 27 liraya sattıkları ürünü bu sefer 70-80 liraya satmaya başladılar. Bizler devre dışı kalınca devlet 40 milyon lira ÖTV gelirinden oldu. Şimdi ÖTV yüzde 45'e indiği için yasal piyasa yeniden kurulacak. Binlerce kişi işine dönecek. Devlet 80 milyona yakın ÖTV geliri elde edecek” dedi.

KAÇAĞI AZALTMAK İÇİN ÖTV % 30'A İNDİRİLMELİ

PURSİAD Başkanı İlaldı, ÖTV'nin yüzde 80'e çıkarılmasının ülke ekonomisi ve istihdam üzerinde ağır maliyete yol açtığını belirtirken, verginin yüzde 45'e düşürülmesiyle ülke ekonomisinin kazanacağını söyledi. İlaldı, puro üzerindeki ÖTV'nin 2011 yılında yüzde 30'dan yüzde 65'e yükseltildiğini, ancak benzer sorunların yaşanması üzerine 2013'te yüzde 40'a düşürüldüğünü hatırlatırken, “Aslında sektör olarak ÖTV'nin yeniden yüzde 30'a çekilmesini bekliyoruz. Böyle olursa kaçak yüzde 10'lara kadar düşerken istihdam ve devletin ÖTV geliri daha fazla artar” dedi.