OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Sagra, Tadelle, Saralle ve Gol markalarını OYAK bünyesine katmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

OYAK’tan yapılan açıklamada, pandemi ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, tarım sektöründe zaten faaliyet gösteren grubun satın alma ile birlikte gıda sektöründe de büyüyeceğini söyledi.

Açıklamada işlemin mali değeri yer almadı.

Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını artırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Sagra’nın çuvaldan çıkararak işlediği fındıkta Türkiye dünyada pazar lideri konumunda bulunuyor. Dünya Gıda Örgütü’nün (FAO) 2018 yılı verilerine göre dünyada fındık üretimi 1 milyon tona ulaşırken, Türkiye bu üretimin yüzde 60’ını karşılıyor.