Özel okul ücretlerinin geri ödenebilmesinin yolunu açan karar

Bursa’da Osmangazi İlçe Tüketici Hakem Heyeti, Özel okul ücretlerinin geri ödenebilmesinin yolunu açan emsal bir karara imza attı.

“HUKUKİ KARŞILIĞI ÜCRET İADESİDİR”

Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Özel okul ücretlerini ödeyen veliler ile okul yönetimleri arasında yaşanan ücret iadesi tartışmaları ise devam ediyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin konu hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, “Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir” diye konuşmuştu.

PARASININ İADESİNİ TALEP ETTİ

Bursa’da bir tüketici özel okula ödediği ücretin geri iadesi için Osmangazi ilçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tüketici başvurusunda, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi pandemi nedeniyle 1/3 oranında okulda sağlanamadığını, 1/3’lük kısmı uzaktan günde 30 dakikalık 5 ders halinde tamamlandığını, buna istinaden okula ödediği ve ekli sözleşmede karşılıklı olarak imza altına almış olduğu 10 bin 232 TL eğitim ve bin 279 TL genel gider ücretlerinin belirtilen dönem oranında iadesini talep etti.

“ÜCRETİN 1/3’ÜNDEN TÜKETİCİ SORUMLUDUR”

Başvuruyu inceleyen Osmangazi Tüketici Hakem Heyeti raporunda şöyle denildi:

* Corona virüs pandemisi nedeniyle; ülkemizde örgün eğitim-öğretime 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ara verilerek daha sonraki süreçte de çeşitli tarihlerde de uzatma yapılarak 19.06.2020 tarihinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı tamamen sona erdirilmiştir.

* Velilerin özel eğitim kurumlarıyla sözleşme akdederken beklentileri çocuklarının sadece temel dersleri almaları değildir. Uzaktan eğitim süresince öğrenciler, örgün ya da yüz yüze eğitimin sağladığı birçok hizmetten yoksun kalmıştır.

* Verilen uzaktan eğitimin niteliği, öğrencinin yaşı, tüketicinin sözleşmenin güçsüz tarafi olduğu, kaldı ki söz konusu süreçte özel eğitim öğretim kurumlarına faizsiz kredi, kısa çalışma ödeneği, stopaj ve vergi indirimi, öğretmeni (işçiyi) ücretsiz izne çıkarma vs. gibi imkânlar da tanındığı hususları kapsamında; örgün eğitim yapılamayan sürece ilişkin eğitim öğretim ücretinin 2/3’ünün eğitim öğretim kurumu üzerinde bırakılmasının, 1/3’ünden tüketicinin sorumlu olmasının adalet ve hakkaniyete uygun düşeceği değerlendirilmiştir.

TELEBİN KISMI KABULÜ İLE ÜCRETİN İADESİNE KARAR VERDİ

Tüketici Hakem Heyeti gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

Anılan değerlendirmelere göre tüketicinin talebinin kısmi kabulü ile, eğitim ve öğretimin durdurulduğu süreç için 10 bin 232 TL (10.232/3=3.410,66 TL) 3 bin 410 TL 66 Kuruş eğitim bedeli,…. TL servis, 1.279/10=127,90 127,9*3 =383,70 TL genel gider bedeli olmak üzere toplam 3 bin 794 36 TL’nin Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile iadesine karar verildi.