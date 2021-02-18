Özel sektör 40.3 milyar dolar borç ödeyecek

Merkez Bankası (TCMB) Aralık 2020 dönemine ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayınladı. Bankacılık sektörü, reel sektör ve bankacılık dışı finansal kurumlar Şubat-Aralık 2021 döneminde toplam 40.3 milyar dolar borç ödeyecekler.

Aylık bazda haziranda yapılacak 6.9 milyar dolar (bankalar 4.9 milyar $, reel sektör 1.8 milyar $) ve kasımdaki 6.1 milyar dolar (bankalar 3.8 milyar $, reel sektör 1.4 milyar $) ödemeler öne çıkıyor. Özel sektörün aralık sonu itibarıyla uzun vadeli kredi borcu 16.5 milyar dolar azalarak 163.5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1.1 milyar dolar artarak 9.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

NAKİT BORCA GİDİYOR

Prof Dr. Hayri Kozanoğlu, özel sektörün uzun vadeli dış borçlarında 1 yılda görülen 16.5 milyar dolarlık düşüşü şöyle yorumladı: “Şirketlerin döviz talebi artıyor, bu rezervleri aşağı çekiyor. İkincisi ise nakit akışlarının borç ödemeye tahsisi nedeniyle yatırım yapılmıyor, istihdam yaratılmıyor.”