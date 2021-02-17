Pahalı navlun sanayiciyi vurdu

Pandemi nedeniyle daralan küresel ticaret sonrası, pek çok gemi ve konteyner ABD ile Çin limanlarında bekletiliyor. Kısıtlı gemi nedeniyle de navlun fiyatları yüzde 300'e varan oranlarda artmış durumda. Bazı durumlarda navlun fiyatlarının ürün fiyatlarını geçtiği ifade ediliyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) konuyu hükümet yetkililerine taşıyarak acil çözüm beklediklerini açıkladılar.

TİAD Başkanı Fatih Varlık; Türkiye'de yaşam amaçlı konteyner üretiminin olduğunu, ancak nakliye amaçlı konteyner üretimi için gerekli basınç, hidrolik vb. testleri yapacak merkez olmadığından üretiminin yapılamadığını söyledi. Salgın öncesinde dünya üzerindeki ticaretin yüzde 85'inin deniz yoluyla yapıldığını ve bu oranın bugün yüzde 90'lara ulaştığını belirten Varlık, Türkiye'nin burada dışa bağımlı olduğunu kaydetti.

BEKLEME SÜRESİ UZUN

Demuraj ve ardiye ücretlerinin de arttığına dikkat çeken Varlık, “Son 1 yıla bakıldığında ortalama olarak, navlun fiyatlarında ithalatta 3 kat, ihracatta 2 kat artış gerçekleşti. Türkiye gümrüklerinde denetime tabi tutulan konteyner miktarı son 1 yılda yüzde 9 artış gösterdi. Gümrük denetimleri ülkemize kalitesiz ürünün girmesini engelliyor ancak, TSE'nin personel sayısının ve ürün çeşitliliği doğrultusunda uzmanlık düzeyinin yeterli olmaması nedeniyle bekleme süreleri çok uzuyor” dedi.