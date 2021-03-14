Paket ve vaat çok ama iş ve aş yok

Hükümet, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana geçen 17 yılda 21 ekonomi paketi açıkladı. Büyük vaatlerle açıklanan paketler ne yazık ki işsizliği, yoksulluğu azaltmadı.

Ekonomide işlerin kötüye gittiği, işsizliğin ve yoksulluğun arttığı, halkın umutsuzluğa kapıldığı dönemlerde açıklanan paketlerde istihdam, yatırım, üretim ve ihracatı artıracak, işsizliği, gelir dağılımı uçurumunu ve cari açığı azaltacak, yerli ve milli ekonomiyi ayağa kaldıracak vaatler sıralandı. Ancak uygulamada inşaat ve rant ekonomisi büyüdü, işsizlik ve yoksulluk arttı. 2002'de işsiz sayısı 2 milyon 464 bin işsizlik oranı yüzde 10.3'tü, 2021'de işsizlik oranı yüzde 12.2'ye, dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 861 bine, geniş tanımlı işsiz sayısı 10.7 milyona çıktı.