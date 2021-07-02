Pala: Zam yüzde 15’in çok üzerinde, 4 kişilik ailenin aylık elektrik faturası 211 liraya çıktı

EMO elektriğe yapılan yüzde 15'lik zammın tarifeler üzerindeki etkisini değerlendirdi. EMO Genel Başkanı Bülent Pala zammın kağıt üzerinde yüzde 15 olarak görüldüğünü fakat tarifiler üzerindeki gerçekleşmenin çok daha fazla olduğunu söyledi. Buna göre zammın konutlarda yüzde 19,3 ticarethanelerde yüzde 17.9, sanayide yüzde 17.5, şehit aileleri ve muharip malul gaziler tarifesinde yüzde 23.1, tarımsal sulamada yüzde 17.6, aydınlatmada ise yüzde 18 zamlandığı kaydedildi. Pala, kayıp, kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerinin ise tüm abone gruplarında yüzde 7.6 oranında arttığını belirterek; “Zamla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat (kWh) başına; ticarethanelerde 97.74, aydınlatmada 90.65, tarımsal sulamada 86.02, sanayide 84.87, konutlarda 73.93, şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 35.43 kuruşa çıkarken; genel aydınlatma bedeli 68.96 kuruş olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

2,5 YILDA YÜZDE 70 ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 5,75 ve bu yıl Ocak ayında yüzde 6,2 oranın iki zam daha yapıldığını hatırlatan Pala, “Yüzde 15'lik zam ile birlikte yıllık yüzde 29 oranında zam yapılmış oldu” dedi. 2019 yılı Ocak döneminden itibaren yapılan zam toplamının yüzde 70'i geçtiğini belirten Pala, “Kilovat saat olarak bakıldığında konut, ticarethane, tarımsal sulama ve sanayi tipi abonelerde son 2,5 yılda yapılan zam oranı yüzde 70'i geçti” diye konuştu.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ELEKTRİK GİDERİ 211 LİRAYA ÇIKTI

Son zamla birlikte dört kişilik bir ailenin ortalama 230 kilovat saat elektrik harcadığı varsayıldığında 211 lira elektrik faturası ödeyeceğini söyleyen Pala, “Konutların fon ve vergi kesintileri dahil aylık elektrik faturasının 28 TL artışla 183 TL`den 211 TL`ye çıkacağı hesaplanmıştır. Türkiye`nin enerji üretiminde ithal kaynaklara bağımlılığı ve Türk Lirası`nda son dönemde yaşanan değer kaybının yanı sıra, yenilenebilir enerji, kömür ve doğalgaz santralları için verilen alım garantileri zamların bir kısır döngü şeklinde devam edeceğine işaret etmektedir. Elektrik fiyatlarındaki zam hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlarının da artmasına neden olacak, ekonomik kriz ve salgın koşullarında zaten zor durumda olan geniş halk kesimlerinin sıkıntıları daha da artacaktır. Elektrik fiyatlarındaki can yakıcı artışları durdurmak için acil olarak harekete geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

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