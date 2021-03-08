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Panasonic’ten son 10 yılın en büyük satın alması

Panasonic ABD'li yazılım firması Blue Yonder'ı 6.45 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Güncellenme: 13:08, 08/03/2021
HaberlerEkonomi
Panasonic’ten son 10 yılın en büyük satın alması

Panasonic ABD’li yazılım firması Blue Yonder’ı 700 milyar yen (6.45 milyar dolar) karşılığında satın alacak.

Nikkei’de yer alan habere göre, bu işlem Panasonic’in 2011 yılından beri yaptığı en büyük satın alma olacak.

Panasonic 2020 yılında Blue Yonder’ın yüzde 20’sini satın almıştı.

Nikkei’nin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, şu anda son aşamada olan bu satın alma ile aralarında Blackstone Group’un da bulunduğu diğer yatırımcılara ait hisselerin de Panasonic’e geçeceği ifadesi yer aldı.

Panasonic’e konu ile ilgili ulaşılamadı. (Reuters)

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