Pandemi, çalışanları istifa edip girişimci olmaya teşvik etti

Corona virüsü salgınıyla beraber geleneksel iş yaşamındaki değişimler sadece çalışma koşullarıyla sınırlı kalmıyor. Çalışanlar da bu sürecin bıraktığı etkiyle tutkularının peşinden koşmak ve hayallerindeki işi yapmak istiyor.

CNBC'nin haberine göre bir bankada ürün müdürü olarak çalışırken pandemi döneminde istikrarlı işini bırakıp Whiskdom isminde bir dükkan açan 28 yaşındaki Fiona Loh da kariyerini değiştirenlerden. Loh, artık bilgisayarlardan çok kurabiye yaparak vakit geçiriyor.

CNBC'ye konuşan Loh, “Her gün içimde bir şeylerin beni dürttüğünü hissettim: Ya olursa, ya olursa, ya olursa?” dedi. Üstelik Loh, yalnız da değil. Salgın, geleneksel endüstrileri ve kariyerleri tehdit ederken, bu dönemde pek çok çalışan, tutkularının peşinden gitmek için sabah 9'dan akşam 5’e kadar mesaisi süren işlerini geride bıraktı.

İnsan Kaynakları firması Randstad’ın Singapur’da yaptığı bir araştırmaya göre, çalışanların %41'i kendi işlerini kurmak için mevcut işlerini bırakmayı düşünüyordu.

PANDEMİK GİRİŞİMCİNİN YÜKSELİŞİ

Singapur'da geçen yılki kısıtlamalarda, ev yapımı ürünlere olan ilginin hızla artması Fiona Loh'u da harekete geçirdi. Temmuz 2020’de salgınla birlikte Loh, Whiskdom’ı tam zamanlı bir şekilde devam ettirmek için maaşlı işinden ayrıldı.

Loh, bir süre hem uzun zamandır devam ettirdiği işinde hem de yeni girişimi için çalıştı. Bu sürecin zorluğunu şu sözlerle özetliyor: “Gündüz işimle gece koşuşturmam arasında arka arkaya çalışıyordum. Günde 20 saat iyi bir şey değil. Zihnim çok yorulmuştu ve devam edemeyeceğimi hissettim.”

Ekim ayına gelindiğinde de kurabiyeleri için artan talebi karşılayabilmek için ebeveynlerinin evinde başladığı işi Singapur’un merkezindeki ticari bir mutfağa taşıdı.

Loh’un ortaya çıkardığı Whiskdom, başta yiyecek ve içecek olmak üzere pek çok endüstrinin salgın ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kilitlenmelerden zarar gördüğü bir yılda bir başarı öyküsüne de imza atmış oldu.

Loh, “Girişimci olarak her şey olmak zorunda kalıyorsunuz ve sonunda her şeyi kendi başınıza yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışmaktan çok farklı. Ama kendim için bunu yapmaktan gerçekten zevk alıyorum.”

BU DÖNEM PEK ÇOK KİŞİ İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR

Singapur Polytechnic’te öğretim görevlisi olan Xiu Ru Lim ise bu süreci şu şekilde değerlendiriyor: “Bu dönem aslında birçok işletme için bir fırsat olabilir. Dünya çapında birçok yeni işletmenin kurulduğunu görebiliriz. Bunların birçoğunu, istatistikler tam olarak rapor etmiyor. Nitekim 2020’de, Singapur hükümeti – diğer birçok gelişmiş ülke gibi – küçük işletmeleri ayakta tutmak için krediler, hibeler verirken, kurulan yeni şirketlerin sayısı sabit kalmaya devam etti ve işletmelerin kapanması fiilen düştü.”

Lim, bu dönemde teknolojinin hızla benimsenmesinin de pazarın yeni işletmeler tarafından açıldığını belirtti: “İşletmeleri dijital ortama geçmeye gerçekten teşvik eden; devletin bağışları ve teşviki. Bu, küçük işletme sahiplerine başlangıç için fırsat sağladı.”

RİSK VAR MI?

İşletme sahipliği çok büyük bir kişisel ve mali zararla da sonuçlanabilir. Bu risk, hâlâ pek çoklarının hedeflerini gerçekleştirmede bir engel olmaya devam ediyor.

Örneğin; Loh, fırını için bir devlet hibesi aldı; ancak projeyi finanse etmek için kişisel birikim olarak 50.000 Singapur doları (yaklaşık 37.500 dolar) ayırmak zorunda kaldığını söylüyor: “Parayı gerçekten isteseydim, bankacılıkta kalırdım.”

Loh bu süreçte işinde yaşadığı büyüme ile beraber çalışan da işe aldı. Büyüyen bir işi olan yeni bir işveren olarak Loh, şimdi gelecek için işini planlarken daha da dikkatli olmaya çalıştığını söylüyor.

OFİSE DÖNEMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Tahminler, yeni işletmelerin %20’sinin ilk iki yıl içinde ve %45’inin beş yıl içinde başarısız olduğunu gösteriyor. Çoğu zaman zayıf piyasa bilgisi, çok hızlı genişleme ve finansman eksikliği nedeniyle bu işletmeler piyasadan çekilmek zorunda kalıyorlar.

Yine de genç girişimcilerden, ofislerine dönmeme konusunda ısrarcı olanlar pandemi koşullarına rağmen piyasaya tutunmaya devam ediyorlar.

DÜNYADA ESEN GİRİŞİMCİLİK FURYASI

Artan işletme sayısı sadece Singapur'da görülmüyor. Raporlar, tüm dünyada yeni şirketlerin sayısının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Financial Times, resmi devlet istatistiklerine atıfta bulunarak, 2020 corona virüsü pandemisi zemininde birçok ülkede girişimcilikte bir patlama kaydedildiğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Temmuz 2020’de iş kurma başvurularının sayısı, 2019’un aynı dönemine göre %95 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 551.657 00’a ulaştı.

McKinsey’e göre, Fransa’da Ekim ayında 84.000 yeni işletme tescil edildi. Buna, tarihi bir rekor da denebilir. Aynı zamanda da 2019’un aynı ayına göre %20’lik bir artış da görülmüş oldu.

Japonya, 2020 yılının Eylül ayında 10.000 yeni işletme kaydetti ve 2019’da aynı aya göre %14 artış gösterdi.

İngiltere’de kayıtlı şirket sayısı ise Kasım ve Aralık 2020’de yıllık %30 arttı. Girişimler, haziran ayından bu yana çift haneli değerlerde büyüdü.

Girişimler değişen tüketici talebine yanıt vermeye de çalışıyor. Örneğin, Kent Üniversitesi tarafından yapılan bir analize göre; çevrimiçi ticaret, Birleşik Krallık’ta 2020’nin ilk 11 ayında görülen işletme patlamasının arkasındaki itici güçtü.