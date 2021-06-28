Pandemi önlemleri gevşedi, ultra zenginler komşuya akın etti

Yunanistan kıyılarına yanaşan dev yatların sayısında Haziran’da geçen aya göre 80’den fazla artış yaşandı.

Komşu ülke, 25 Haziran itibariyle kıyılarına yanaşan en az 194 süper yatla ilk kez Bloomberg süper yat lider tablosunun zirvesinde yer aldı. Yunanistan’ı 171 yatla İtalya izlerken Türkiye kıyılarına yanaşan süper yat sayısı ise Haziran ayı itibariyle 49 oldu. ‘Süper yat’ kavramı, belirli bir ölçünün üzerindeki yatları tanımlamak için kullanılıyor.

ÜNLÜ MİLYARDERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Eski basketbolcu Magic Johnson ve Avustralyalı milyarder James Packer, geçen hafta Yunanistan’da yatlarda görüntülenen zenginler arasındaydı.

Kasım 2020’den bu güne nüfusunun %37’sini aşılayan Yunanistan, aşı olma veya negatif corona virüs testi koşuluyla, 14 Mayıs’ta karantina gerektirmeden yabancı turistlere yeniden açıldı.

MERKEL VE MACRON’DAN ÇİN VE RUS AŞILARI ELEŞTİRİSİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ı turist politikası nedeniyle hedef aldı. İkili daha az etkili olduğunu iddia ettikleri Çin ve Rus aşılarıyla aşılanan ziyaretçileri özgürce kabul eden Yunanistan’ı eleştirdi.

TURİZME BAĞIMLI

Turizm, Yunanistan ekonomisinin yaklaşık 5’te birini oluşturuyor. Dünya Bankası’na göre, yıllık ortalama 30,3 milyon ziyaretçi kabul eden ülke, 2015-2019 yılları arasında en çok turist ağırlayan 18. ülke oldu.

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